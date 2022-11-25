Столтенберг заявил об «открытых дверях» НАТО для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери Североатлантического альянса остаются открытыми для Украины. Об этом он сообщил 25 ноября в преддверии заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран альянса в Бухаресте.

«Двери НАТО открыты. И это не только на словах, мы показали это в [наших] действиях», — заявил он в ходе пресс-конференции, которая транслировалось в Twitter аккаунт альянса.

Столтенберг напомнил, что в последние годы в блок были приняты Черногория и Северная Македония, а в 2022 году в НАТО пригласили Финляндию и Швецию. По его словам, такие решения «показывают отсутствие у России вето на расширение альянса».

Глава МИД Украины также приглашен на заседание в Бухаресте, чтобы обсудить поддержку страны, добавил генсек. Он добавил, что во встрече примут участие министры иностранных дел Грузии, Молдавии, Боснии и Герцеговины, Финляндии и Швеции.

12 октября глава минобороны Украины Алексей Резников после встречи со Столтенбергом заявил, что страна де-факто уже присоединилась к НАТО. Резников также выразил мнение, что вступление в НАТО «откроет новые горизонты» для Киева.

Член комитета Госдумы по обороне Евгений Лебедев назвал слова Резникова фантазиями на свободную тему.

На следующий день, 13 октября, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что прием Украины в Североатлантический альянс может обернуться эскалацией текущего конфликта до масштабов третьей мировой войны. Он подчеркнул, что позиция Москвы по данному вопросу остается неизменной: для РФ вступление Украины в НАТО или другие милитаризованные блоки под началом США неприемлемо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале октября напомнил, что ориентация Киева на вступление в НАТО и подтверждение будущего членства страны в блоке стало фактором начала специальной военной операции РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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