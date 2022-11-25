«Укрэнерго» сообщило о восстановлении целостности энергосистемы

Целостность энергосистемы Украины восстановлена, страна наладила соединение с энергосистемой Евросоюза (ЕС). Об этом заявил в пятницу, 25 ноября, глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телеканала ICTV.

По его словам, в течение вчерашнего дня в «Укрэнерго» велась работа по восстановлению целостности энергосистемы.

«И нам это удалось. Вся энергосистема снова интегрирована и соединена с энергосистемой Евросоюза, как и раньше. Единственное, что после последней атаки мы временно потеряли очень большое количество энергогенераций — тепловой, гидрогенераций и атомной генерации», — рассказал Кудрицкий, отметив, что сейчас идет набор мощностей всеми видами электростанций.

При этом, как сообщил Кудрицкий, большая надежда по восстановлению электроснабжения возлагается на атомные электростанции (АЭС). По его словам, все три АЭС, подконтрольных Киеву, сейчас работают и набирают мощности.

«Через день-два они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей на плановые графики вместо аварийных», — подытожил он.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране. Тогда же он заявил, что почти все регионы на территории Украины продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением.

Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал киевлянам, у которых есть возможность, переехать в пригород в частные дома, где есть печь и водоснабжение, покинуть на время украинскую столицу.

23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты были поражены.

Как сообщили в Минобороны РФ, в результате удара была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов украинских войск, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, проведение которой она начала 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации из-за участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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