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В Китае зафиксировали рекордный суточный прирост случаев коронавируса

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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В Китае зафиксировали максимальный суточный прирост новых случаев коронавируса. По данным Национальной комиссии здравоохранения на 24 ноября, в КНР COVID-19 заболели 32 943 человека.

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Отмечается, что 29 840 заразившихся переносят болезнь бессимптомно, передает RT.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в провинции Гуандун. Там заболели 8499 жителей.

Власти страны борются с распространением коронавируса жесткими ограничительными мерами. Так, в Гуандуне перестали работать детские сады, а школы и университеты перешли на дистанционку, уточняет телеканал «360».

В Пекине люди не могут посещать без отрицательного ПЦР-теста общественные места, в том числе супермаркеты, ТЦ, правительственные здания и гостиницы, а также использовать транспорт. Тест нужно сдать не ранее чем за 48 часов.

В Китае максимальное число новых случаев заражения обновляется второй день подряд. Накануне было выявлено 31 656 случаев, уточняет телеканал «Звезда».

Китайские власти ежедневно публикуют статистику заболеваемости коронавирусом. Так, наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка в настоящий момент складывается в провинции Гуандун (в последние несколько недель порядка 35% обращений поступало из этого региона), при этом рекорд заражаемости приходится на Пекин, в котором третий день подряд регистрируют по 1,4–1,6 тыс. новых случаев.

10 ноября в КНР в очередной раз отменили Пекинский международный автосалон Auto China 2022 из-за неспокойной ситуации с COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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