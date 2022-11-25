Операционной блок онкодиспансера в Липецке сдадут в декабре

В Липецке до конца года намерены сдать в эксплуатацию новое здание операционного блока областного онкологического диспансера. Об этом сообщает региональное правительство.

Сейчас строители завершают отделку помещений, монтаж инженерных сетей и облицовку фасада. Также монтируется последнее медоборудование, продолжается расстановка мебели и установка оборудования для стерилизационного отделения.

Подрядчик намерен завершить все оставшиеся работы до конца года. В целом готовность объекта составляет 97%, пишет LipetskMedia.

Пропускная способность операционного блока составляет 10 тыс. операций в год. Объект возвели в рамках нацпроекта «Здравоохранение».