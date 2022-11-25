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Песков рассказал об участии России в урегулировании карабахского конфликта

Песков: работа России по карабахскому урегулированию будет продолжаться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия продолжит работу по скорейшей нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе по подготовке мирного договора. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия не то, что готова, Россия постоянно говорит о продолжении своей работы по содействию двум государствам в урегулировании ситуации», — сказал Песков журналистам.

Он также ответил на вопрос о том, возможно ли проведение переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в России.

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«В ближайшей перспективе встреча не планируется», — сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что Москва готова предложить площадку для такой встречи.

Ранее, 23 ноября, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Игоря Балдина, Песков отметил важность заключения мирного договора между Баку и Ереваном. По его словам, это главная задача и все стороны должны приложить максимум усилий для того, чтобы она была выполнена.

В тот же день президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении. В свою очередь, Пашинян выразил надежду на обсуждение с российским лидером шагов, которые приведут к долгосрочному миру между Арменией и Азербайджаном.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

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