Корпус Иверского монастыря отреставрировали в Самаре

В Самаре отреставрировали объект культурного наследия «Сестринский корпус № 1 комплекса Иверского монастыря». Об этом региональное управление госохраны объектов культурного наследия сообщает в своем Telegram-канале.

Специалисты привели в порядок кирпичную кладку фасадов, установили специально изготовленные окна и двери, смонтировали внутренние перегородки, ограждения лестниц, водосточную систему.

«Плюс ко всему отделали ступени плитами из известняка и занялись устройством внутренних инженерных систем здания», — говорится в сообщении управления.

Как уточняет НИА «Самара», Иверский монастырь был создан в 1860 году по инициативе жителей Самары. За десять лет до этого, в январе 1850-го, горожане вышли с прошением об открытии женской общины к епископу Симбирскому Феодотию. Общину назвали Иверской, исполняя желание купчихи Екатерины Марихиной, пожертвовавшей в обитель фамильную икону Божией Матери «Иверская». Переименование общины в монастырь состоялось 21 августа 1860 года.