Уголовное дело возбудили по факту наезда на школьницу в Липецкой области

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту наезда автомобиля на 11-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Авария произошла вечером 23 ноября на трассе Орел – Тамбов на территории Елецкого района региона. Водитель Chevrolet сбил 11-летнюю школьницу, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка госпитализировали в медучреждение с травмами, пишет GOROD48.

В отношении 26-летнего водителя иномарки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Расследование продолжается.

17 ноября в городе Усмань Липецкой области водитель «Нивы» сбил на переходе 14-летнего подростка. Несовершеннолетний получил травмы, а водитель с места происшествия скрылся.