Южная Корея начала импортировать российские нефтепродукты через Тунис

Южная Корея увеличила импорт российских нефтепродуктов, таких как лигроин (нафта или тяжелый бензин — горючая смесь жидких углеводородов), из Туниса, сообщает 25 ноября агентство Reuters.

Согласно тексту статьи, на фоне специальной военной операции на территории Украины и санкций стран Запада в отношении России, в мире начали появляться необычные торговые маршруты.

Как сообщает агентство со ссылкой на Refinitiv, в 2021 году Южная Корея закупила у РФ 590 тыс. т топлива, однако после введения антироссийских санкций этот показатель существенно снизился.

Тем не менее, согласно данным Корейской национальной нефтяной корпорации (KNOC), в минувшем месяце Сеул закупил 82 тыс. т нафты из Туниса. В текущем месяце страна намерена также приобрести еще 274 тыс. т нафты из Туниса.

«Изменение маршрута в основном связано с тем, чтобы избежать пристального внимания Запада и воспользоваться более дешевыми российскими баррелями», — отметил вице-президент по анализу рынка в Rystad Energy Маниш Сейвал.

Как указано в статье, Тунис, российская нафта начала выгружаться в порту Ла-Схирра в Тунисе с августа текущего года. Отмечается, что раньше Тунис крайне редко импортировал нафту и не закупал его в течение всего прошлого года, однако в с конца лета страна получила около 410 тыс. т этого топлива.

Ранее, 7 ноября, журнал The Economist указал на то, что нефтегазовые ограничения, введенные странами Европейского союза (ЕС), не смогут повлиять на доходы России. Как отметили в издании, эмбарго не сможет истощить российскую казну, а РФ найдет других покупателей на свои энергоносители.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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