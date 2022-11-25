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В Польше современное название Калининграда назвали скверным

В Польше современное название Калининграда назвали скверным

Канцелярия президента Польши назвала слово «Калининград» скверным
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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Глава канцелярии президента Польши Павел Шрот заявил, что современное название российского города Калининграда является скверным. Об этом он рассказал 25 ноября в эфире Polskie Radio.

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Свое мнение о названии города Шрот высказал во время обсуждения строительства стены на границе между Польшей и Калининградской областью.

«Сигналы, которые поступали господину президенту в последние недели и месяцы, касающиеся увеличения количества прямых полетов из Калининграда, — это скверное, а не историческое название — на Ближний Восток, — это всё говорит о необходимости делать выводы, что угроза реально существует в реальном времени», — сказал Шрот.

Калининград был переименован в 1946 году. До этого он назывался Кёнигсбергом, а в Польше был известен как Крулевец. До основания города в 1255 году на его месте находилось поселение Твангсте.

2 ноября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что республика начала строительство ограждения на границе с Калининградской областью России. Он пояснил, что решение о строительстве ограждения связано с возможным наплывам мигрантов, так как аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки.

О планах Польши построить забор на границе с РФ стало известно еще 17 февраля. Тогда первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что планы Варшавы — «полный бред». Он также указал, что на границе существует миграция животных, которые ходили через границу столетиями. Это, по его словам, повлияет на природу.

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