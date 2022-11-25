Два человека пострадали при опрокидывании легковушки под Энгельсом

В Энгельсском районе Саратовской области в результате опрокидывания легковушки пострадали два человека. Об этом сообщает областная служба спасения.

Информация о ДТП поступила в службу 25 ноября в 7:11. Как выяснилось, на дороге недалеко от села Безымянное автомобиль Renault Logan вылетел в кювет и опрокинулся.

Прибывшие спасатели деблокировали 75-летнего мужчину и передали его медикам «скорой» для госпитализации, пишет ИА «Взгляд-инфо». Также пострадал 48-летний мужчина, медпомощь ему была оказана на месте, от госпитализации он отказался.

По данным региональной Госавтоинспекции, за рулем легковушки находится 75-летний мужчина. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Утром 22 ноября в Гагаринском районе Саратова в кювет вылетел автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Травмы получили автомобилист и трое его пассажиров.