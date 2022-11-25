Силуанов указал на нарушение Западом правил рыночной экономики

Западные страны нарушают правила рыночной экономики, вводя санкции в отношении России и замораживая ее активы. Об этом 25 ноября заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Если говорить о рыночности и нерыночности экономики, то надо тем странам посмотреть на те решения, которые они сами принимают <…> Это разве является рыночными методами работы в рамках той же самой организации Всемирной торговой организации (ВТО), в которую мы все входим? Конечно, нет», — сообщил он в интервью для телеканала «Россия 24».

Силуанов добавил, что обсуждение Западом ограничения цен на сырьевые товары — это грубое нарушение рыночных правил и принципов взаимоотношений стран.

По его словам, такие действия всё равно не смогут обмануть законы экономики, так как если где-то вводятся ограничения на какие-либо товары, то это равнозначно отразится на их цене.

10 ноября министерство торговли США заявило, что лишает российскую экономику статуса рыночной и больше не будет рассматривать ее в своих антидемпинговых процедурах.

Экономика РФ получила статус рыночной в 2002 году. В последний раз этот статус подтверждался министерством торговли США в октябре 2021 года. Это приводило к повышенным антидемпинговым пошлинам со стороны Вашингтона, а также ухудшало возможности экспортеров защищать свои интересы.

Ранее, 10 ноября, США продлили до мая 2023 года лицензии на заключение сделок с банками из России и Центробанком, которые находятся под санкциями. Лицензии касаются сделок по энергоносителям.

7 ноября сообщалось, что минфин и Госдеп США негласно одобряли работу американских банков с российскими компаниями. Причины тому ― необходимость минимизировать негативные последствия санкций против России.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

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