Пешеходный мост через реку Диньёль восстановят в Коми

В поселке Троицко-Печорск Республики Коми намерены оперативно восстановить пешеходный мост через реку Диньёль, расположенный в микрорайоне Абар. Об этом сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на Центр управления регионом (ЦУР).

Как выяснилось, сооружение не стоит на балансе у властей, поэтому отремонтировать его за счет средств бюджета невозможно — это запрещено законодательством. Сейчас идут переговоры с предприятиями об оказании помощи в проведении работ.

Жителям микрорайона Абар советуют использовать обходной безопасный маршрут. Со следующего понедельника, 28 ноября, для школьников из местечка Пурп будет организована перевозка к месту учебы и обратно.

В будущем в Абаре планируется организовать дополнительную остановку школьного автобуса.