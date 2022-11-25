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Три человека пострадали при столкновении авто в Карелии

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В Лахденпохском районе Карелии в результате столкновения легковой иномарки и «УАЗа» пострадали три человека. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Авария произошла 24 ноября на 179-м км федеральной трассы А-121 «Сортавала». По предварительным данным, 36-летний водитель Renault Arkana при проезде перекрестка неравнозначных дорог не пропустил «УАЗ» под управлением 21-летнего молодого человека.

В результате ДТП пострадали водитель иномарки и его 49-летняя пассажирка. Также травмы получил водитель «буханки», уточняет ИА «Карелinform».

Обстоятельства столкновения устанавливаются.

23 ноября грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой на трассе рядом с Набережными Челнами в Татарстане. Два человека получили травмы. По предварительным данным, водитель грузовика совершал разворот в неположенном месте и не убедился в безопасности маневра.

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