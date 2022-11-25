Роналду достал из трусов и съел энергетическую добавку во время матча с Ганой

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время игры со сборной Ганы на чемпионате мира – 2022 в Катаре достал из своих трусов энергетическую добавку и съел ее, будучи на стадионе. На это 24 ноября обратило внимание португальское издание A Bola.

Судя по кадрам, Роналду, находясь в штрафной соперника и не участвуя в эпизоде, сначала несколько секунд искал что-то в кармане, а затем съел его на бегу и продолжил игру. О том, что это была энергетическая добавка, изданию рассказал источник.

Роналду в матче против Ганы забил один из голов, который стал для него восьмым на чемпионатах мира. Форвард стал первым футболистом в истории, кто отличился в пяти чемпионатах мира, сообщил «Спорт-Экспресс»,

Матч между сборными в рамках стартового тура группового этапа чемпионата мира завершился со счетом 3:2 в пользу Португалии.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.