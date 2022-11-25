Экс-чемпион мира по боксу Фуэнтес умер в возрасте 37 лет

В Мексике после нокаута скончался экс-чемпион мира по боксу Мойзес Фуэнтес. Об этом сообщается на сайте Всемирного боксерского совета (WBC) в пятницу, 25 ноября.

«16 октября 2021 года Мойзес потерпел поражение нокаутом в Канкуне, Кинтана-Роо, Мексика, в результате чего в его мозгу образовался тромб. Ему сделали экстренную операцию в Канкуне, после чего перевели в Мехико для лечения и реабилитации», — говорится в сообщении.

Спортсмена ввели в медикаментозную кому, чтобы уменьшить отек мозга после обнаружения тромба. Спустя 13 месяцев после нокаута боксер умер.

Коллеги выразили соболезнования близким спортсмена.

Фуэнтес начал профессиональную карьеру в 2007 году и оставался непобежденным до 2011 года. Он — экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе и временного титула чемпиона мира по версии WBO в наилегчайшем весе.

В его активе 25 побед при семи поражениях.