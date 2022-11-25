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Датский телеканал показал повреждения на «Северном потоке – 2»

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Фото: TV 2/Bornholm 24
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Датский телеканал TV 2/Bornholm 24 ноября опубликовал кадры поврежденного участка газопровода «Северный поток – 2».

Снять видео длительностью 2 минуты 55 секунд удалось с помощью подводного беспилотника. Эта видеозапись стала первой с места аварии в датской экономической зоне.

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Телеканал несколько недель добивался разрешения на съемку у датского морского управления. Когда оно было получено, команда журналистов отправилась из Рённе к району утечки. Они потратили около пяти часов, чтобы найти точное место аварии и провести съемку.

Также показать результаты аварии смогла шведская газета Expressen. 18 октября она опубликовала первые кадры повреждений «Северного потока». По информации издания, мощность взрывов тогда составила 2,3 балла по шкале Рихтера.

18 ноября в службе государственной безопасности Швеции заявили, что на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» подтверждены факты диверсии. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Отмечается, что в ходе расследований, проведенных в Балтийском море, были тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.

Ранее, 11 ноября, издание Wired сообщило, что, согласно информации аналитической компании SpaceKnow, незадолго до ЧП на трубопроводах рядом были замечены суда, у которых были отключены датчики о локации. Отмечается, что каждый из кораблей был от 95 до 130 метров длиной и находился в непосредственной близости от мест, в которых произошли утечки.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин 12 октября назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

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