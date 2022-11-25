Открывший стрельбу в Крымске ранее подавал заявление в полицию на жену

Жителю Крымска Владимиру Жирову, открывшему стрельбу 24 ноября, ранее отказали в возбуждении уголовного дела на бывшую жену.

По данным «Известий», Жиров написал заявление на жену Галину в 2019 году, так как, по его словам, она отобрала совместно нажитое имущество. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

Впоследствии уже Галина и ее сын Юрий жаловались на угрозы, которые исходили от Владимира.

Ранее 24 ноября стало известно, что в результате стрельбы в городе Крымск Краснодарского края погибли три человека. Еще один человек пострадал. Среди погибших два работника медицинского центра. Стрельбу устроил 66-летний местный житель Владимир Жиров, который ранее проиграл суд, после чего стал преследовать бывшую супругу. После стрельбы он покончил с собой.

По факту трагедии в СУ СК по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины (ст. 105 УК РФ).

В распоряжении «Известий» оказался список погибших.