Поставщики электроэнергии в Молдавии попросили поднять цены для населения

Молдавские компании, занимающиеся поставкой электроэнергии населению страны, обратились к регулятору с просьбой поднять тариф для населения. Об этом 25 ноября сообщил депутат молдавского парламента Богдан Цырдя в своем Telegram-канале.

«Молдавский Холодомор. Теперь электроэнергия может достичь 6,39 лей за киловатт (около 20 рублей). <…> Premier Energy и Furnizarea Energiei Electrice Nord (FEE-Nord) просят Национальное агентство по регулированию энергетики (ANRE) повысить регулируемые цены на электроэнергию», — написал политик.

23 ноября часть районов Молдавии вместе с Кишиневом остались без электроэнергии. Как заявил вице-премьер страны Андрей Спыну, массовые отключения электроэнергии наблюдаются из-за ситуации с энергетической системой Украины. Тогда же сообщалось о перебоях со светом в Приднестровье.

Позднее Спыну заявил о том, что подача электроэнергии в стране восстановлена практически для всех жителей.

21 ноября Санду спрогнозировала, что в Молдавии ожидается усугубление энергетического и экономического кризиса.

Агентство Bloomberg 10 ноября сообщило, что Молдавии необходимо более €1 млрд для того, чтобы компенсировать дополнительные затраты на энергоносители этой зимой. 1 ноября Санду допустила, что Молдавия зимой рискует остаться без газа и электроэнергии.