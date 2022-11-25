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Американский рэпер Канье Уэст пожаловался на ругань Трампа

Канье Уэст пожаловался, что Трамп накричал на него и предрек поражение на выборах президента
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Ron Sachs/CNP/MediaPunc
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Американский рэпер Канье Уэст заявил, что экс-президент США Дональд Трамп накричал на него в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде и предсказал музыканту поражение в президентской кампании 2024 года. Об этом артист рассказал в видео, опубликованном 25 ноября в Twitter.

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Рэпер рассказывал о визите к миллиардеру 23 ноября и о том, что лично предложил Трампу присоединиться к его кампании как вице-президенту.

«Трамп начал попросту кричать на меня за столом, говоря, что я проиграю», — сообщил Уэст.

Также на странице музыканта опубликованы видео, в которых он общается с американцами, поддерживающими его кандидатуру на пост президента США.

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст 23 ноября обсудил с Трампом свое намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах 2024 года. В тот же день он запустил опрос пользователей социальной сети, в котором спросил, что, как они думают, ответил бывший президент на предложение быть «напарником в ходе гонки 2024 года».

О том, что Уэст намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США, стало известно 21 ноября.

Уэст участвовал в президентских выборах в 2020 году, тогда он набрал менее 1% голосов. Рэпер признал свое поражение на выборах главы Белого дома и допустил участие в гонке в следующий раз, в 2024 году.

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