Рост числа поджогов на 40% зафиксировали в Томской области

В Томской области число поджогов выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом глава отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Томску регионального ГУ МЧС России Виталий Чернов сообщил в пятницу, 25 ноября.

С начала 2022 года зафиксировано 113 случаев поджога, что на 33 случая больше, чем в 2021-м. Чаще всего злоумышленники поджигают автомобили, реже — жилые объекты.

«Доля поджогов (в общем количестве пожаров) составила 4,5%, это 113 случаев. В 2021 году поджогов было 80», — рассказал Чернов на пресс-конференции в медиацентре РИА «Томск».

Два случая поджога в текущем году стали смертельными. Всего в пожарах в регионе погибли 52 человека, в том числе девять детей. Число погибших уже превышает прошлогодние значения на пять человек.

Всего на территории региона произошло 2478 пожаров. Это на 246 случаев (11%) больше, чем в прошлом году. Сотрудники МЧС связывают рост числа пожаров с увеличением палов, возгоранием мусора, приростом пожаров в жилом секторе.