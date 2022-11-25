В Новом Уренгое загорелся гараж с заполненным топливом бензовозом

Пожар возник в гараже с заполненным топливом бензовозом в Новом Уренгое, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Об этом сообщили в пятницу, 25 ноября, в правоохранительных органах.

«В Новом Уренгое на улице Ямсовейской горит гараж. В нем находятся четыре автомобиля и бензовоз, заполненный топливом», — сообщили ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что площадь пожара устанавливается, принимаются меры для ликвидации возгорания.

14 ноября бензовоз загорелся и взорвался у заправки в Зеленограде Московской области. По данным «Известий», ЧП произошло на улице Андреевка. Пострадавших нет.