Французские криптографы расшифровали письмо короля Испании Карла V, в котором тот почти 500 лет назад делился опасениями о подготовке покушения на него. Об этом 24 ноября сообщил портал 20minutes.

В 1547 году письмо было направлено королем своему послу в Париже Жану де Сен-Мори. Документ хранится в библиотеке города Нанси в Лотарингии.

Расшифровка раскрыла отношения между французским королевством, которым тогда руководил Франсуа Иер, и Священной Римской империей.

Криптографы из Лаборатории компьютерных исследований Лотарингии работали над письмом полгода. Работа шла при помощи компьютера.

Как признались специалисты, код, использованный Карлом V, был «дьявольским», кроме того, в письме были слова, зашифрованные одним символом, а гласные помечались особыми знаками. Кроме того, император использовал «нулевые символы», которые ничего не значили.

Решающую роль в прочтении текста сыграла историк-медиевист Камилла Десанкло. Она рассказала криптографам о существовании еще одного письма, написанного с применением такого же кода.

Как выяснилось, Карл V в письме выражал обеспокоенность по поводу обострившихся отношений с Францией и ее королем Франциском I. В одной из частей он упоминал слухи о покушении на себя, которое якобы готовил Пьеро Строцци — флорентиец, находившийся на французской службе.

Расшифрованное письмо «показало довольно деградировавшее состояние» в 1547 году отношений между Франсуа Иером и императором Священной Римской империи Карлом V, который подписал мирный договор тремя годами ранее.

Несмотря на этот мир, оба монарха сохраняли «чрезвычайно сильное» взаимное «недоверие» и стремились взаимно «ослабить» друг друга, говорится в публикации.

Карл V возглавлял Священную Римскую империю с 1519 по 1558 год. На тот момент это было крупнейшее государство в Европе, располагавшееся на территории современных Германии, Австрии, Чехии, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии, западной Польши, северной Италии и восточной Франции. Вместе с этим он был королем Испании и ее заморских владений, что делало монарха самым могущественным человеком Европы.

В 2018 году спецслужбы Испании взломали секретный военный шифр, который использовал король Фердинанд II Арагонский в переписке с командующим своими войсками Гонсало-де-Кордоба. Испанский монарх использовал эту тайнопись при военных кампаниях в Италии в начале XIV века.

Для расшифровки только четырех писем потребовалось полгода.