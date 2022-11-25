Реклама
Прямой эфир
Мир
МО Турции сообщило о ликвидации 326 террористов на севере Ирака и Сирии
Общество
Экс-замначальника управления Минобороны приговорили к 5 годам колонии за взятки
Армия
Около 40 боевиков ВСУ уничтожены при попытке прорыва в Запорожье
Мир
«Укрэнерго» приступила к разработке механизма импорта электроэнергии из ЕС
Мир
Мэра бразильского города Лажеаду-ду-Бугре убили на рабочем месте
Авто
В Россию ввезли новые минивэны Chevrolet Damas
Мир
Зеленский попросил у Запада дизель и газ
Новости компаний
СБП и «Мир» полностью заменили Apple Pay и Google Pay на платформах «Столото»
Мир
Немцы осудили Киев за требование более мощного оружия
Мир
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Мир
Ульянов констатировал отсутствие изоляции России на мировой арене
Происшествия
Система ПВО сработала на севере Крыма

Французские криптографы расшифровали письмо короля Испании Карла V

Французские криптографы прочитали зашифрованное письмо короля Испании Карла V
0
Фото: commons.wikimedia.org/Web Gallery of Art
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французские криптографы расшифровали письмо короля Испании Карла V, в котором тот почти 500 лет назад делился опасениями о подготовке покушения на него. Об этом 24 ноября сообщил портал 20minutes.

Гробовая тоска: откуда взялось «проклятие фараонов»
Что стало причиной смерти ученых, вскрывших гробницу Тутанхамона

В 1547 году письмо было направлено королем своему послу в Париже Жану де Сен-Мори. Документ хранится в библиотеке города Нанси в Лотарингии.

Расшифровка раскрыла отношения между французским королевством, которым тогда руководил Франсуа Иер, и Священной Римской империей.

Криптографы из Лаборатории компьютерных исследований Лотарингии работали над письмом полгода. Работа шла при помощи компьютера.

Как признались специалисты, код, использованный Карлом V, был «дьявольским», кроме того, в письме были слова, зашифрованные одним символом, а гласные помечались особыми знаками. Кроме того, император использовал «нулевые символы», которые ничего не значили.

Решающую роль в прочтении текста сыграла историк-медиевист Камилла Десанкло. Она рассказала криптографам о существовании еще одного письма, написанного с применением такого же кода.

Как выяснилось, Карл V в письме выражал обеспокоенность по поводу обострившихся отношений с Францией и ее королем Франциском I. В одной из частей он упоминал слухи о покушении на себя, которое якобы готовил Пьеро Строцци — флорентиец, находившийся на французской службе.

Расшифрованное письмо «показало довольно деградировавшее состояние» в 1547 году отношений между Франсуа Иером и императором Священной Римской империи Карлом V, который подписал мирный договор тремя годами ранее.

Несмотря на этот мир, оба монарха сохраняли «чрезвычайно сильное» взаимное «недоверие» и стремились взаимно «ослабить» друг друга, говорится в публикации.

Карл V возглавлял Священную Римскую империю с 1519 по 1558 год. На тот момент это было крупнейшее государство в Европе, располагавшееся на территории современных Германии, Австрии, Чехии, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии, западной Польши, северной Италии и восточной Франции. Вместе с этим он был королем Испании и ее заморских владений, что делало монарха самым могущественным человеком Европы.

В 2018 году спецслужбы Испании взломали секретный военный шифр, который использовал король Фердинанд II Арагонский в переписке с командующим своими войсками Гонсало-де-Кордоба. Испанский монарх использовал эту тайнопись при военных кампаниях в Италии в начале XIV века.

Для расшифровки только четырех писем потребовалось полгода.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022