Страны ЕС договорились исключить российский газ из совместных контрактов на закупки

Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) пришли к соглашению об исключении российского газа из контрактов на совместные закупки, также предварительно согласовано введение механизма ограничения внутридневных колебаний цен на деривативы на газ. Текст заявления 24 ноября опубликован на сайте ЕК.

Как отмечает Еврокомиссия (ЕК), государства обязаны приобретать через этот механизм 15% всего газа, необходимого для заполнения их ПХГ в 2023 году.

Кроме того, в заявлении сказано, что обновленные условия закупок позволят странам ЕС и энергетическим компаниям приобретать газ совместно на глобальных рынках.

«Действие механизма может быть приостановлено ЕК в любой момент, если материализуются риски для безопасности поставок», — отмечается в тексте.

Также согласно тексту документа, страны ЕС найдут посредника, который будет считать общие запросы, поступающие по поводу заполнения газохранилищ от газовых компаний членов союза.

В этот же день министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что 15 стран ЕС критически отнеслись к предложению об установлении потолка цен на газ, представленному ЕК. Такое заявление он сделал на заседании совета министров энергетики ЕС.

Ранее в этот день стало известно, что министры энергетики стран — участниц ЕС в ходе заседания в Брюсселе не достигли договоренности по вопросу ограничения цены на газ.

Накануне Financial Times написала, что потолок цен на российский газ, предложенный ЕК, не устраивает страны Европы и, скорее всего, не будет принят. Отмечается, что предлагаемый ЕК потолок цены на российский газ не вызвал поддержки среди европейских дипломатов.

До этого, 22 ноября, ЕК предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт·ч. Как сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, данное решение «не является панацеей», однако создает мощный инструмент регулирования.

В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что в случае установления ограничения стоимости российских энергоресурсов Западу грозит полная остановка поставок из России.