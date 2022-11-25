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Зеленский заявил о готовности рассмотреть вариант возвращения Крыма невоенным путем

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был бы не против рассмотреть варианты мирного присоединения Крыма. Об этом он заявил 24 ноября в интервью американской газете Financial Times.

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«Если кто-то предложит нам путь, который поможет вернуть в состав страны Крым невоенным путем, то я буду только за», — сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что если мирное решение вопроса не предусматривает выход всех российских военных с территории полуострова, то «не нужно тратить время».

По мнению президента Украины, Москва якобы не готова к переговорному процессу, поскольку наносит удары по объектам инфраструктуры Украины. Любые переговоры с российской стороной только заморозят конфликт на некоторое время, добавил он.

Как 23 ноября глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что высказывания властей Украины о захвате Крымского полуострова неадекватны. Все цели специальной военной операции должны быть выполнены в полной мере, и это обезопасит население Крыма, добавил он.

Как добавляет «Газета.Ru», 19 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать наступление в Крыму. Сроков возможного наступления он не назвал.

Ранее, 19 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России, потому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума 2014 года. За присоединение голоса отдали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. При этом Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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