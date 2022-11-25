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«Укрэнерго» приступила к разработке механизма импорта электроэнергии из ЕС

«Укрэнерго»: на Украине разрабатывается механизма импорта электроэнергии из Европы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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На Украине разрабатывают механизм импорта электроэнергии из стран Евросоюза (ЕС). Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

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«По коммерческому импорту — это технически возможно. «Укрэнерго» обеспечивает возможность такого импорта в объеме 500 МВт и даже 600 МВт», — сказал Кудрицкий.

Он отметил, что для обеспечения такого импорта нужны специальные механизмы из-за разницы цен на электроэнергию в Европе и на Украине. По его словам, такой механизм уже разрабатывается.

Ранее в министерстве энергетики Украины сообщили о прекращении экспорта электроэнергии в ЕС с 11 октября в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры.

Российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя также отметил, что ударами ВС РФ разрушают военный потенциал Украины. Это является ответом на накачку киевского режима западным вооружением. 23 ноября Украина фактически погрузилась в блэкаут. В утру пятницы, 25 ноября, в некоторых регионах частично начали подавать электроснабжение.

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