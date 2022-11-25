Мэра бразильского города Лажеаду-ду-Бугре убили на рабочем месте

Мэра бразильского города Лажеаду-ду-Бугре Роберту Масиэла душ Сантуша застрелили 24 ноября на рабочем месте. Об этом сообщила газета Folha de São Paulo.

Как утверждает полиция, злоумышленник в маске ворвался в кабинет мэра около 11:00 (19:00 мск) и выстрелил в чиновника и находящегося там сотрудника городской администрации. Затем мужчина скрылся с места преступления на автомобиле в неизвестном направлении.

Градоначальник погиб на месте, сотрудника администрации госпитализировали с огнестрельным ранением.

Роберту Масиэл душ Сантуш был переизбран на пост главы города в 2020 году.

До этого, в 2019 году, в Лажеаду-ду-Бугре застрелили главу местного управления здравоохранения. Тогда правоохранительным органам удалось задержать преступника.

Ранее, 18 июля, сообщалось об убийстве директора психоневрологического интерната в Кабардино-Балкарии и начальника его охраны. Как сообщил источник «Известий», мужчина в камуфляжной форме вошел вслед за руководителем в его кабинет и выстрелил в директора. Следователи смогли установить личность подозреваемого. Им является гражданин Мамбетов А., проживающий в городе Чегем.