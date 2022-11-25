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Стали известны подробности об убийстве трех человек в Крымске

Убивший в Крымске трех человек Владимир Жиров стрелял в офисе своего зятя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Житель Крымска Владимир Жиров, который 24 ноября открыл стрельбу у торгового центра из карабина «Ланкастер», также стрелял в офисе своего зятя, компания которого занимается бухучетом сети медцентров.

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По данным «Известий», около 16:20 Жиров на ВАЗе приехал в офис на улице Комарова, который арендует его зять, и открыл там стрельбу по работникам, убив двоих из них.

Третьим убитым стал охранник ТЦ «Славянский», который преградил Жирову дорогу, когда он с карабином в руках преследовал свою жену Галину.

Возле торгового центра Жиров стрелял перед тем, как появиться в офисе своего зятя. В результате стрельбы также пострадал случайный прохожий, житель Хабаровска. Сейчас он находится в реанимации.

Также по данным «Известий», Жиров стрелял по окнам квартиры, где живет его жена и сын. Другие жители дома заметили это и позвонили в полицию. После этого мужчина сел в чужой автомобиль «Опель» и покончил с собой.

В общей сложности Жиров произвел около 40 выстрелов. Разрешение на охотничий карабин, из которого он стрелял, было у него с 2019 года.

Ранее сообщалось, что до совершения преступления Жиров в суде проиграл процесс о разделе имущества бывшей супруге и сыну.

В мае, по данным «Известий», мужчина подал иск в суд. Ответчиком выступала его супруга, тяжба в итоге разрешилась в ее пользу. Одна из очевидцев рассказала, что в момент происшествия были слышны женские крики с просьбами о помощи. Также злоумышленник прострелил несколько машин.

В распоряжении «Известий» также оказался список погибших.

Возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины.

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