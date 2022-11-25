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Общественный транспорт не вышел на рейсы в Полтаве на Украине

Автобусы и троллейбусы не вышли на рейсы в Полтаве из-за отсутствия электричества в депо
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Фото: Global Look Press/Photographer: © Yuliia Ovsyannikova
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Общественный транспорт в городе Полтаве на Украине не вышел на рейсы в пятницу из-за отсутствия электроэнергии в депо. Об этом 25 ноября сообщили в коммунальном предприятии (КП) «Полтаваэлектроавтотранс».

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Как уточняется, предприятие не получило стабильное питание для работы троллейбусов. Коммунальный транспорт будет стоять в депо, отметили транспортники.

«Если КП получит питание в полном объеме ночью 25 ноября, то троллейбусы смогут курсировать уже после обеда», — отмечает издание «Полтавская волна».

Предполагается, что троллейбусы выйдут на рейсы только 26 ноября.

Автобусы не выпустили на маршруты, потому что не могут без света обслуживать транспорт.

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что почти все регионы страны продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. По его словам, 15 регионов испытывают проблемы с водоснабжением.

В тот же день глава офиса президента страны Андрей Ермак 23 ноября допустил, что отключения электроэнергии на Украине могут длиться неделями, в связи с чем стране необходим стратегический резерв генераторов.

10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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