Пробки до девяти баллов ожидаются вечером в пятницу в Москве
Пробки до девяти баллов прогнозируются вечером в Москве, рекомендуется пользоваться общественным транспортом в вечерний час пик. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в московском департаменте транспорта.
«Сегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до девяти баллов. В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом — так вы точно сэкономите время», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В дептранспорта отметили также, что движение будет местами затруднено в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.
В прошлую пятницу, 18 ноября, загруженность дорог в Москве вечером также достигла девяти из 10 баллов. Отмечалось снижение скорости автомобильного потока на центральных столичных улицах — Лубянке, Мясницкой, Тверской и других.