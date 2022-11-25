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Экономист Семенова сообщила, что некоторые россияне получат в декабре пенсию дважды

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Часть пенсионеров в декабре получит двойную пенсию, поскольку некоторым категориям граждан будет выплачена пенсия за январь 2023 года. Об этом 25 ноября напомнила кандидат экономических наук, доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.

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«В связи с новогодними праздниками пенсионеры, чья пенсия начисляется до 8-го числа каждого месяца, получат выплату за январь в конце декабря. Те, кому средства приходят после 8-го числа, получат выплаты в соответствии с графиком, поскольку сотрудники почтовых отделений уже вернутся к работе», — отметила эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Семенова добавила, что никаких новогодних доплат к пенсии нет. При этом некоторые работодатели могут предоставлять своим сотрудникам, которые вышли на пенсию, материальную помощь в виде выплаты до четырех тысяч рублей, подарков или продуктовых наборов.

Ранее, 14 ноября, юрист Ирина Сивакова рассказала, что пенсионеры, которые ухаживают за родственниками, с декабря 2022 года смогут оформить себе прибавку к пенсии в размере 2400 рублей. По ее словам, для получения так называемой компенсационной выплаты до конца ноября надо подать заявление на нее в Пенсионный фонд России (ПФР). Отмечается, что практика в российских судах показывает: иждивенцем пенсионера может стать и человек, у которого есть доход. Но в таком случае нужно подтвердить, что такому человеку необходима помощь своего пожилого родственника.

Тогда же стало известно, что правительство РФ отклонило законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Там отметили, что реализация предлагаемых изменений приведет к росту объема долгосрочных пенсионных обязательств и к дополнительным расходам средств федерального бюджета из-за увеличения общей суммы индивидуального пенсионного коэффициента получателей страховой пенсии.

По данным ПФР на 1 января 2022 года, численность работающих пенсионеров в России составила свыше 8,5 млн человек, из них 7,3 млн — получатели страховой пенсии по старости.

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