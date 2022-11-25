ЕК: страны Евросоюза договорились исключить газ из РФ из контрактов на совместные закупки

Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, объем которых в 2023 году должен составить минимум 15% от объема газохранилищ европейских стран. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), 24 ноября распространенном по итогам неформальной встречи в Брюсселе.

«Новые правила создадут возможности для стран — участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках», — говорится в документе.

Отмечается, что государства обязаны приобретать через этот механизм 15% всего газа (или 13,5 млрд куб. м), необходимого для заполнения газохранилищ в следующем году.

Ранее сообщалось, что страны ЕС предварительно согласовали новый механизм совместных закупок газа. При этом министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что 15 стран ЕС критически отнеслись к предложению об установлении потолка цен на газ, представленному ЕК. Такое заявление он сделал на заседании совета министров энергетики ЕС.

В этот же день министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что страна рассматривает как шутку предложение ЕК по максимальной цене на природный газ. По ее словам, предложение было представлено в последний момент и абсолютно не соотносится с тем, что предлагали государства-члены. Министр назвала предлагаемую цену неудовлетворительной, поскольку она выше сегодняшних цен на рынке.

Как рассказал «Известиям» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев в этот же день, введение потолка цен на газ может принести серьезные проблемы Европе. Он объяснил, что данная мера направлена на ограничение краткосрочных скачков цен, когда они не связаны с глобальными ценовыми трендами.

До этого, 22 ноября, ЕК предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт·ч. Как сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, данное решение «не является панацеей», однако создает мощный инструмент регулирования.

Еще в сентябре президент РФ Владимир Путин предупредил, что в случае установления ограничения стоимости российских энергоресурсов Западу грозит полная остановка поставок из России.