Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили об обрушении финансов за одно поколение
Мир
Во Франции призвали Зеленского согласиться на раздел Украины
Происшествия
Фура протаранила здание кафе во Владимирской области
Мир
Ульянов сообщил о диалоге с МАГАТЭ по мониторингу защитной зоны у ЗАЭС
Спорт
Бразильца Ришарлисона признали лучшим игроком матча ЧМ-2022 с Сербией
Экономика
Названы критерии выбора биржи криптовалют
Мир
Десять человек погибли при пожаре в Китае
Мир
Американцы резко отреагировали на воровство газа Украиной
Мир
В КНР расценили встречу Макрона с предпринимателями как сигнал для США
Армия
Экипаж подлодки «Магадан» выполнил боевые упражнения в Японском море
Мир
СМИ узнали о планах Греции заменить оружие из РФ на системы НАТО
Спорт
Неймар получил травму в первом матче Бразилии на ЧМ в Катаре
Сюжет:

ЕК: страны Евросоюза договорились исключить газ из РФ из контрактов на совместные закупки

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, объем которых в 2023 году должен составить минимум 15% от объема газохранилищ европейских стран. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), 24 ноября распространенном по итогам неформальной встречи в Брюсселе.

Плевать в потолок: что изменит ограничение цен на российскую нефть
Беспокойство по поводу исчезновения миллионов баррелей уже отразилось на котировках

«Новые правила создадут возможности для стран — участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках», — говорится в документе.

Отмечается, что государства обязаны приобретать через этот механизм 15% всего газа (или 13,5 млрд куб. м), необходимого для заполнения газохранилищ в следующем году.

Ранее сообщалось, что страны ЕС предварительно согласовали новый механизм совместных закупок газа. При этом министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что 15 стран ЕС критически отнеслись к предложению об установлении потолка цен на газ, представленному ЕК. Такое заявление он сделал на заседании совета министров энергетики ЕС.

В этот же день министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что страна рассматривает как шутку предложение ЕК по максимальной цене на природный газ. По ее словам, предложение было представлено в последний момент и абсолютно не соотносится с тем, что предлагали государства-члены. Министр назвала предлагаемую цену неудовлетворительной, поскольку она выше сегодняшних цен на рынке.

Как рассказал «Известиям» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев в этот же день, введение потолка цен на газ может принести серьезные проблемы Европе. Он объяснил, что данная мера направлена на ограничение краткосрочных скачков цен, когда они не связаны с глобальными ценовыми трендами.

До этого, 22 ноября, ЕК предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт·ч. Как сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, данное решение «не является панацеей», однако создает мощный инструмент регулирования.

Еще в сентябре президент РФ Владимир Путин предупредил, что в случае установления ограничения стоимости российских энергоресурсов Западу грозит полная остановка поставок из России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022