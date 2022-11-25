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Система ПВО сработала на севере Крыма

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Фото: РИА Новости
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Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Армянске на севере Крыма. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил глава городской администрации Василий Телиженко.

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«Уважаемые жители города Армянска! Прошу соблюдать спокойствие, работает система ПВО», — написал он в своем Telegram-канале.

22 ноября системы ПВО сработали в Севастополе. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, произошла атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Украины.

С 19 октября на полуострове, а также в ряде других приграничных регионах ввели средний уровень реагирования. Там усилены меры охраны общественного порядка и важных объектов, объекты транспорта, коммуникаций и энергетики переведены на особый режим работы.

При этом, как заявил в тот же день глава Крыма Сергей Аксенов, власти не собираются вводить комендантский час и ограничивать передвижение в регионе на фоне принятых мер.

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