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Путин пока не планирует отдельной встречи с военными

Песков: Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с военнослужащими
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с российскими военнослужащими. Об этом 25 ноября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Когда такое решение будет принято, Кремль проинформирует.

«Пока нет, будем информировать», — ответил Песков на вопрос «РИА Новости» о том, планирует ли Путин встретиться с российскими военными.

При этом в Кремле анонсировали встречу Путина с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. Песков отметил, что на встрече президент обсудит все темы, которые они поднимут.

На встречу приглашены матери мобилизованных, добровольцев, контрактников и кадровых военных российской армии, которые находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.

Ранее в этот день стало известно, что Путин в данный момент также пока не планирует проводить личные встречи с военными корреспондентами. Песков добавил, что российский лидер не планирует лично вручать награду военному корреспонденту Семену Пегову.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что указом российского президента журналист Семен Пегов удостоился ордена Мужества. Пегов в Telegram-канале своего проекта WarGonzo прокомментировал известие о награде фразой «Служу России».

Военный корреспондент был ранен под Донецком. Он пострадал от разрыва запрещенной мины «Лепесток». На месте происшествия члены батальона «Сомали» оказали ему первую медицинскую помощь, после чего он был эвакуирован.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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