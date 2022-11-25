В Великобритании куриные яйца пропали с полок магазинов

Жители Великобритании столкнулись с дефицитом куриных яиц. В ряде супермаркетов этот продукт полностью исчез с полок, сообщило 24 ноября агентство Bloomberg.

Причинами дефицита агентство называет вспышку птичьего гриппа в США и Европе, а также рост цен на зерно, удобрения и энергоносители. В итоге треть фермеров либо сокращает поголовье кур, либо приостанавливает или вовсе прекращает заниматься животноводством.

«То, что в настоящее время проявляется на рынке яиц, в равной степени может быть применено к рынку фруктов, рынку зерна или рынку мяса», — приводит Bloomberg слова британского эксперта по продовольственной политике Тима Лэнга.

В материале отмечается, что с приближением рождественских праздников ситуация на рынке Великобритании может ухудшиться. При этом похожая ситуация складывается в Венгрии, а также в США, где цены на яйца возглавили список роста цен на продовольствие.

Ранее, 8 ноября, стало известно, что продуктовая инфляция в Великобритании достигла 14,7%. По данным Бюро национальной статистики, больше всего подорожали молоко, масло, яйца и сыр. Цены на них увеличились более чем на 20%. В связи с этим британцы стали чаще закупаться в более дешевых дискаунтерах. В целом средний годовой счет за продукты в стране вырос на £682 ($782).

19 октября сообщалось, что наибольший вклад в рост инфляции в Великобритании внес рост цен на продукты питания. Некоторые эксперты назвали это самым заметным скачком цен с 1980 года.

Помимо этого британцев предупредили о двукратном увеличении среднегодового счета домохозяйств за электричество в стране. По данным оператора единой британской энергосистемы National Grid, средний счет домохозяйств за электроэнергию в этом году составит £2500 ($2875).