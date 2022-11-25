Ульянов заявил о невозможности проверить все радиоактивные объекты на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) способно выявить создание «грязной бомбы», но на Украине сотни объектов с радиоактивными материалами, и все проверить невозможно. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он рассказал, насколько основательными, с его точки зрения, были проверки, проведенные агентством, и следует ли полагаться на его выводы.

«МАГАТЭ — авторитетная организация, которая в принципе в состоянии выявить создание «грязной бомбы» при определенных обстоятельствах. Но на Украине сотни, если не тысячи объектов, где имеются радиоактивные материалы. Все их проверить невозможно», — сказал Ульянов в интервью «РИА Новости».

По его словам, инспекторы МАГАТЭ работали не более восьми часов на каждом из объектов, поэтому он сомневается, что за это время им удалось обойти всё пространство на предприятиях. Как отметил постпред РФ в Вене, нужно учитывать, что агентство занимается ядерным материалом, однако в его компетенции не входит работа с радиоактивным материалом.

При этом дипломат добавил, что, если радиоактивные пробы с Украины окажутся положительными, совету управляющих МАГАТЭ придется реагировать на эти сведения.

Ранее, 17 ноября, была обнародована резолюция МАГАТЭ, где говорилось, что на Украине не обнаружили следы изготовления «грязной бомбы».

Эксперты МАГАТЭ проинспектировали два ядерных объекта в украинском Харькове 11 ноября. В сообщении международного агентства было сказано, что никаких признаков радиационного выброса или утечки ядерного материала не было обнаружено.

9 ноября директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о том, что агентство направило своих инспекторов на территорию Украины сразу после того, как появились заявления о «грязной бомбе». При этом сотрудники так и не смогли обнаружить свидетельств ее создания.

Тогда же представитель российской делегации на заседании Генеральной ассамблеи ООН по отчету о работе МАГАТЭ за 2022 год Александр Шевченко призвал агентство продолжать проверки Украины для того, чтобы предотвратить создание «грязной бомбы» на территории страны. Он подчеркнул, что Киев располагает необходимой производственной базой и научным потенциалом для создания «грязной бомбы».

Заявления о том, что Киев готов применить «грязную бомбу» появились 23 октября. Сообщалось, что подрыв мог использоваться в качестве провокации против РФ, чтобы убедить мировое сообщество в применении российской стороной ядерного оружия.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, проведение которой она начала 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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