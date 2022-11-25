Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили об обрушении финансов за одно поколение
Мир
Во Франции призвали Зеленского согласиться на раздел Украины
Происшествия
Фура протаранила здание кафе во Владимирской области
Мир
Ульянов сообщил о диалоге с МАГАТЭ по мониторингу защитной зоны у ЗАЭС
Спорт
Бразильца Ришарлисона признали лучшим игроком матча ЧМ-2022 с Сербией
Экономика
Названы критерии выбора биржи криптовалют
Мир
Десять человек погибли при пожаре в Китае
Мир
Американцы резко отреагировали на воровство газа Украиной
Мир
В КНР расценили встречу Макрона с предпринимателями как сигнал для США
Армия
Экипаж подлодки «Магадан» выполнил боевые упражнения в Японском море
Мир
СМИ узнали о планах Греции заменить оружие из РФ на системы НАТО
Спорт
Неймар получил травму в первом матче Бразилии на ЧМ в Катаре
Сюжет:

Ульянов заявил о невозможности проверить все радиоактивные объекты на Украине

Постпред РФ в Вене Ульянов: на Украине сотни объектов с радиоактивными материалами, все проверить невозможно
0
Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) способно выявить создание «грязной бомбы», но на Украине сотни объектов с радиоактивными материалами, и все проверить невозможно. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Грязные игры: чем грозит применение Украиной радиоактивной бомбы
Серьезный инцидент с оружием массового поражения затронет весь континент, считают военные эксперты

Он рассказал, насколько основательными, с его точки зрения, были проверки, проведенные агентством, и следует ли полагаться на его выводы.

«МАГАТЭ — авторитетная организация, которая в принципе в состоянии выявить создание «грязной бомбы» при определенных обстоятельствах. Но на Украине сотни, если не тысячи объектов, где имеются радиоактивные материалы. Все их проверить невозможно», — сказал Ульянов в интервью «РИА Новости».

По его словам, инспекторы МАГАТЭ работали не более восьми часов на каждом из объектов, поэтому он сомневается, что за это время им удалось обойти всё пространство на предприятиях. Как отметил постпред РФ в Вене, нужно учитывать, что агентство занимается ядерным материалом, однако в его компетенции не входит работа с радиоактивным материалом.

При этом дипломат добавил, что, если радиоактивные пробы с Украины окажутся положительными, совету управляющих МАГАТЭ придется реагировать на эти сведения.

Ранее, 17 ноября, была обнародована резолюция МАГАТЭ, где говорилось, что на Украине не обнаружили следы изготовления «грязной бомбы».

Эксперты МАГАТЭ проинспектировали два ядерных объекта в украинском Харькове 11 ноября. В сообщении международного агентства было сказано, что никаких признаков радиационного выброса или утечки ядерного материала не было обнаружено.

9 ноября директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о том, что агентство направило своих инспекторов на территорию Украины сразу после того, как появились заявления о «грязной бомбе». При этом сотрудники так и не смогли обнаружить свидетельств ее создания.

Тогда же представитель российской делегации на заседании Генеральной ассамблеи ООН по отчету о работе МАГАТЭ за 2022 год Александр Шевченко призвал агентство продолжать проверки Украины для того, чтобы предотвратить создание «грязной бомбы» на территории страны. Он подчеркнул, что Киев располагает необходимой производственной базой и научным потенциалом для создания «грязной бомбы».

Заявления о том, что Киев готов применить «грязную бомбу» появились 23 октября. Сообщалось, что подрыв мог использоваться в качестве провокации против РФ, чтобы убедить мировое сообщество в применении российской стороной ядерного оружия.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, проведение которой она начала 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022