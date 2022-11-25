Экономист Семенова сообщила, что некоторые россияне получат в декабре пенсию дважды

Пенсии за январь 2023 года тем, кто должен получить их в новогодние праздники, будут выплачены в декабре. Об этом в пятницу, 25 ноября, напомнила доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова в беседе с агентством «Прайм».

«Да, действительно, пенсионеры, у которых пенсия начислена до 8-го числа каждого месяца, в конце декабря получат пенсию за январь 2023 года. Во-первых, длинные праздники, сотрудники этих служб не работают, во-вторых есть пенсионеры, которым пенсию приносят на дом с почты», — объяснила она.

Эксперт добавила, что тем, у кого по графику выплаты положены после 8 января, будут платить в срок.

Также Семенова рассказала, что в честь праздников пенсионерам не предусмотрены никакие праздничные выплаты и материальные подарки от Пенсионного фонда. Кроме того, некоторые из пожилых россиян могут получить поздравительные выплаты от бывших работодателей в размере до 4 тыс. рублей, эта сумма не облагается НДФЛ и страховыми взносами.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что правительство отклонило законопроект «Об изменениях в закон «О страховых пенсиях» в части установления справедливого порядка перерасчета и возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам». Документ в конце августа внесла в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР.

При этом, как предполагает правительство, реализация предлагаемых изменений приведет к росту объема долгосрочных пенсионных обязательств и к дополнительным расходам средств федерального бюджета.