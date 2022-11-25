Вернувшийся в Россию военный рассказал о еде в украинском плену

В украинском плену российских военных кормили кашей на воде. Об этом в пятницу, 25 ноября, рассказал корреспонденту «Известий» Анатолию Харитонову вернувшийся из плена военнослужащий.

«Как обращались? Ничего приятного сказать, разумеется, не могу касательно гуманности и отношения к людям», — сказал военный.

Как отметил бывший военнопленный, кормили их по принципу, «чтобы не умер». По его словам, российским военным не давали мяса, была только каша на воде.

В этот же день другой российский военнослужащий рассказал, что в плену им угрожали кастрацией, а также били током.

Между тем 25 ноября стало известно, что освобожденные из украинского плена россияне прилетели в Подмосковье на аэродром Чкаловский. Отмечается, что их доставят в Москву для лечения и реабилитации. Бойцам окажут и психологическую помощь.

Накануне состоялся обмен пленными с украинской стороной по формуле «50 на 50». Как пояснили в Минобороны РФ, в плену российским военным грозила смертельная опасность. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Тогда же вернувшиеся военные рассказали об условиях, в которых их содержали в украинском плену. Один из военнослужащих признался, что на Украине их держали на холоде и избивали. Помимо этого, пленным было отказано даже в осмотре врачом.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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