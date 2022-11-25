Бразильца Ришарлисона признали лучшим игроком матча ЧМ-2022 с Сербией

Международная федерация футбола (ФИФА) признала нападающего сборной Бразилии Ришарлисона лучшим игроком матча с Сербией в рамках чемпионата мира – 2022.

На встрече в Лусаиле футболист оформил дубль: первый успешный удар он реализовал на 62-й минуте, а позже, на 73-й, забил второй мяч через себя. Благодаря этому Бразилия обошла сборную Сербии со счетом 2:0 и заняла первое место в турнирной таблице группы G.

Отмечается, что 25-летний спортсмен вышел на поле, несмотря на опасения, связанные с недавней травмой. Во время игры с английским ФК «Эвертон» 16 октября футболист получил растяжение голени.

28 ноября в рамках второго тура сборная Бразилии сыграет с командой из Швейцарией, которая также лидирует в групповом рейтинге.

Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира. Игры чемпионата 2022 года будут проводиться до 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах Катара.