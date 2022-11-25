В Читинском районе Забайкалья пропала 12-летняя девочка

Пропавшую девочку ищут в Забайкальском крае. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Накануне днем 12-летняя жительница села Засопка в Читинском районе не вернулась из школы. Ближе к вечеру родители ребенка обратились в полицию.

В настоящий момент правоохранители совместно с добровольцами ищут пропавшую. Поисковые работы ведутся не только в Засопке, но и в Чите. Кроме того, по факту пропажи малолетней была инициирована доследственная проверка.

«Следователи провели осмотр дома, где живет девочка, опросили родителей, классного руководителя, педагогов школы, в которой обучается девочка. Устанавливаются и опрашиваются одноклассники и друзья девочки, выясняется обстановка в семье», — говорится на сайте СК.

Ранее, 14 ноября, стало известно, что пропавшего в Забайкалье 10-летнего мальчика нашли живым. О пропаже ребенка сообщили в этот же день в СУ СК. Мальчик ушел из дома еще 11 ноября, родители его искали самостоятельно. После неудачных поисков 13 ноября мать подала заявление в полицию.