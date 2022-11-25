Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Фура протаранила здание кафе во Владимирской области
Экономика
Отечественное вино заняло 55% российского рынка
Мир
Ульянов сообщил о диалоге с МАГАТЭ по мониторингу защитной зоны у ЗАЭС
Мир
В Белоруссии заявили об участии 160 граждан в конфликте на Украине
Мир
Аэропорт Берлина приостановил вылет рейсов из-за акции экоактивистов
Мир
Постпред РФ в Вене обвинил Запад в попытке навязать Катару ценности
Мир
Американцы резко отреагировали на воровство газа Украиной
Мир
В КНР расценили встречу Макрона с предпринимателями как сигнал для США
Армия
Экипаж подлодки «Магадан» выполнил боевые упражнения в Японском море
Мир
Глава МВД ФРГ раскритиковала экоактивистов за акцию в аэропорту Берлина
Мир
Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины
Происшествия
Четыре человека отравились газом в Кабардино-Балкарии

В Читинском районе Забайкалья пропала 12-летняя девочка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пропавшую девочку ищут в Забайкальском крае. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Бежать нам хочется: как волонтеры ищут российских детей
Почему несовершеннолетние бегут из дома

Накануне днем 12-летняя жительница села Засопка в Читинском районе не вернулась из школы. Ближе к вечеру родители ребенка обратились в полицию.

В настоящий момент правоохранители совместно с добровольцами ищут пропавшую. Поисковые работы ведутся не только в Засопке, но и в Чите. Кроме того, по факту пропажи малолетней была инициирована доследственная проверка.

«Следователи провели осмотр дома, где живет девочка, опросили родителей, классного руководителя, педагогов школы, в которой обучается девочка. Устанавливаются и опрашиваются одноклассники и друзья девочки, выясняется обстановка в семье», — говорится на сайте СК.

Ранее, 14 ноября, стало известно, что пропавшего в Забайкалье 10-летнего мальчика нашли живым. О пропаже ребенка сообщили в этот же день в СУ СК. Мальчик ушел из дома еще 11 ноября, родители его искали самостоятельно. После неудачных поисков 13 ноября мать подала заявление в полицию.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022