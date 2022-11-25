Пленный боевик «Азова» признал единство русского и украинского народов

Пленный боевик из группировки «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) Владислав Дудчак, имеющий ученое звание кандидата философских наук, заявил, что русские и украинцы — один народ с общей историей. Об этом 25 ноября сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на видеозапись беседы боевика с сопредседателем центра стратегических инициатив Новороссии.

«Безусловно, мы исторически соседи, у нас общая история, и я не вижу смысла списывать ее со счетов и забывать. Да это и невозможно. Ведь по сути вы правильно говорите, я с вами полностью согласен: генетически мы абсолютно не отличаемся», — отметил Дудчак с позывным «Доцент».

Он добавил, что идея разделения русского и украинского народов много лет активно пропагандируется в украинском обществе, она стала основой для появления радикальных националистических организаций.

Дудчак добавил, что в XV, XVI, XVII веках таких названий, как «украинцы» и «белорусы» не существовало. Украина же являлась неотъемлемой частью государства Российского.

Ранее, 4 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что столкновении России с неонацистами было неизбежно, поскольку Запад перекроил сознание миллионов людей на Украине, навязывая им псевдоценности, которые привели к тому, что на этой территории создали фактически «анти-Россию». Таким образом западные страны «сеяли ненависть, насиловали сознание людей, лишая их своей подлинной истории».

До этого, 3 ноября, секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран СНГ заявил, что Украина стала фактически основным мировым центром ультраправого экстремизма. Он уточнил, что организовав госпереворот в Киеве в 2014 году и превратив Украину в так называемую анти-Россию, англосаксы хотели не просто изготовить плацдарм для давления на Россию, но и в дальнейшем раздробить русский этнос с целью его уничтожения.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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