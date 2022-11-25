Десять человек погибли при пожаре в Китае

В результате пожара в жилом доме в Китае погибли 10 человек, еще девять пострадали. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел накануне вечером в городе Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района.

«Пожар начался на 15-м этаже многоэтажного жилого дома, затем огонь перекинулся на 17-й этаж, задымление достигло 21-го этажа. Было предварительно установлено, что причиной ЧП стало возгорание электрощитка в одной из спален», — говорится в публикации.

Отмечается, что девять человек были госпитализированы с ингаляционным повреждением легких средней тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ликвидация последствий возгорания и расследование обстоятельств случившегося продолжаются.

Ранее, 22 ноября, стало известно, что в результате пожара на заводе в Аньяне в центральном Китае погибло 38 человек. Также до этого сообщалось о двух пропавших без вести. Огонь на предприятии вспыхнул днем ранее.

Департамент общественной безопасности задержал ряд лиц, которых подозревают в причастности к возгоранию.