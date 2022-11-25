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Американцы резко отреагировали на воровство газа Украиной

Читатели Breitbart резко отреагировали на воровство газа Украиной
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Читатели американского новостного портала Breitbart прокомментировали публикацию о воровстве Украиной газа, опубликованную 23 ноября.

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Один из пользователей отметил, что на Украине изначально было коррумпированное правительство. Maria Von Theresa считает, что недостающие объемы газа могли быть проданы украинскими олигархами.

Fred Murphy II предположил, что украинские националисты, вероятно, в отчаянии, раз приступили к воровству предназначенного Евросоюзу газа.

«Еще месяц–два и замерзающие украинцы будут выпрашивать у России электричество и тепло, которые не могут дать им их «союзники» по НАТО. Немцы тоже будут клянчить», — прокомментировал Cretzmar-Schuldorf.

Между тем пользователь Macedon добавил, что Украина всегда воровала газ.

Ранее, 22 ноября, пресс-служба российской энергетической компании «Газпром» сообщила о том, что фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз». В компании предупредили, что в случае сохранения транзитного дисбаланса через Украину для молдавских потребителей подача газа будет сокращена с 28 ноября.

На следующий день вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что газ, «осевший» на Украине, является резервами Молдавии и будет оплачен.

При этом Washington Post еще 17 сентября писал о том, что европейцы с наступление осени впадают в отчаяние, в ряде регионов уже наблюдаются нехватка дров и их воровство. Кроме того, европейские школы предупреждают, что не могут купить новые учебники из-за роста цен на электричество.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил компании «Нафтогаз» создать план воровства российского газа из транзитных трубопроводов, сообщил экс-депутат Верховной рады Илья Кива 22 июля. В настоящее время украинские газохранилища заполнены наполовину, запасов не хватит на отопительный сезон, поэтому «было принято решение красть», добавил он.

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