Мужчина стрелял из снайперской винтовки из окна дома во Владивостоке

Мужчина стрелял из снайперской винтовки из окна дома во Владивостоке

2022-11-25 05:21:55

2022-11-25 05:21:55

2022-11-25 05:21:55

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