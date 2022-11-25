Постпред РФ назвал сроки изучения взятых МАГАТЭ на Украине проб

Изучение проб, взятых Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на трех объектах на Украине в рамках проверки возможных следов «грязной бомбы», займет месяц–полтора, сообщил 25 ноября постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что взятые пробы переданы в сертифицированные лаборатории.

«Результат будет известен, возможно, месяца через полтора. Все будет зависеть от скорости работы каждой из лабораторий, которые действуют независимо», — сказал постпред.

Ульянов уточнил, что результаты могут быть известны к концу декабря или началу января. Тогда можно будет говорить о том, создавалась ли «грязная бомба» на трех проинспектированных объектах.

Ранее, 17 ноября, была обнародована резолюция МАГАТЭ, где говорилось, что на Украине не обнаружили следы изготовления «грязной бомбы».

Эксперты МАГАТЭ проинспектировали два ядерных объекта в украинском Харькове 11 ноября. В сообщении международного агентства сообщалось, что никаких признаков радиационного выброса или утечки ядерного материала не было обнаружено.

Кроме того, 9 ноября, директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о том, что агентство направило своих инспекторов на территорию Украины сразу после того, как появились заявления о «грязной бомбе». При этом сотрудники так и не смогли обнаружить свидетельств ее создания.

В тот же день представитель российской делегации на заседании Генеральной ассамблеи ООН по отчету о работе МАГАТЭ за 2022 год Александр Шевченко призвал агентство продолжать проверки Украины для того, чтобы предотвратить создание «грязной бомбы» на территории страны. Он подчеркнул, что Киев располагает необходимой производственной базой и научным потенциалом для создания «грязной бомбы».

Заявления о том, что Киев готов применить «грязную бомбу» появились 23 октября. Сообщалось, что подрыв мог использоваться в качестве провокации против РФ, чтобы убедить мировое сообщество в применении российской стороной ядерного оружия.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Захарова заявила, что киевский режим уже приступил к реализации этой провокации: Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, проведение которой она начала 24 февраля. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в ЛДНР на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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