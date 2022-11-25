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Экипаж подлодки «Магадан» выполнил боевые упражнения в Японском море

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Служащие Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили пуски крылатых ракет «Калибр» по морской и береговой целям из акватории Японского моря. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Прежде чем приступить к выполнению упражнений, подлодка «Магадан» скрытно зашла в обозначенный район.

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Первая ракета успешно поразила щит-мишень, имитирующий надводный корабль условного противника. Второй удар в расчетное время пришелся по береговой цели на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более 1000 км.

Суда ТОФ, самолеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) морской авиации обеспечивали точность стрельбы, а также создавали другие необходимые условия для работы «Магадана».

Подводная лодка «Магадан» пришла на Тихоокеанский флот в октябре. На сегодняшний день это третье подводное судно в распоряжении ТОФ, оборудованное крылатыми ракетами «Калибр».

Ранее, 24 ноября, стало известно, что Военно-морской флот (ВМФ) РФ может получить ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» и многоцелевую подводную лодку«Красноярск» в канун 2023 года.

До этого, 17 ноября, новейший морской тральщик «Петр Ильичёв» вошел в состав Тихоокеанского флота. Торжественная церемония поднятия Андреевского флага состоялась на Камчатке. Тральщик «Петр Ильичев» является шестым в серии. Он назван в честь героя Советского Союза Петра Ильичева, который своим телом закрыл амбразуру пулемета при освобождении острова Шумшу от японских захватчиков острова.

Также в конце сентября сообщалось, что два атомных подводных крейсера пополнили силы Тихоокеанского флота — это атомные ракетные подводные крейсеры (проект 885А, «Борей-А») «Князь Олег» и (проект 885М, «Ясень-М») «Новосибирск». Атомоходы совершили межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот и прибыли в пункт постоянной дислокации на Камчатку.

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