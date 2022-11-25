Раненый российский военный покончил с собой во избежание плена ВСУ

В Сети 25 ноября появились кадры, на которых раненый российский военный покончил с собой, чтобы не попасть в украинский плен.

Отмечается, что запись была сделана с украинского дрона, который пытался атаковать раненного военнослужащего. Боец покончил с собой до того, как были сброшены гранаты.

По информации в соцсетях, на видео боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Чердаш».

Накануне вернувшийся из плена российский военнослужащий рассказал, что украинские националисты из запрещенной в России группировки «Азов» били пленных и загоняли им иголки под ногти. По его словам, пыткам со стороны «азовцев» подвергся его знакомый.

В тот же день один из освобожденных россиян в рамках обмена сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляли российских военнопленных с простреленными коленями ползать. Мужчина провел в плену два месяца. По его словам, спать там приходилось в казармах.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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