Врач Черняева посоветовала сменить образ жизни после 40 лет

В среднем организм человека начинает серьезно перестраиваться после 40 лет, это тот возраст, когда стоит задуматься о смене образа жизни на более здоровый. Об этом 25 ноября рассказала врач-терапевт Мария Черняева.

«Как правило, после 40 лет замедляются метаболические процессы, хуже начинают выводиться из организма вредные вещества, идет перестройка тканей, снижается ферментативная активность, хуже вырабатывается инсулин. То есть среднестатистическому человеку после 40 лет надо перестраивать рацион и образ жизни», — приводит ее слова радио Sputnik.

Чаще всего, уточнила специалист, именно в этом возрасте у пациентов начинает расти вес. При этом рацион сильно не изменялся. Это говорит о том, что произошли нарушения метаболизма.

«Хуже начинают усваиваться продукты, то есть мы уже не можем съесть большую порцию жирной пищи, например, не можем спокойно сходить на шашлыки, потому что у нас появляются от этого неприятные симптомы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта», — добавила Черняева.

Накануне диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что некоторые даже самые правильные продукты могут быть вредны для здоровья людям с хроническими заболеваниями. Также негативно отразится на здоровье могут некоторые витамины, которые человек принимает без назначения врача, например селен.

До этого, 23 ноября, врач-диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева в беседе с «Известиями» перечислила продукты, которые помогут продлить молодость организма. По ее словам, обилие красного мяса и особенно продуктов мясной гастрономии (переработанного мяса — колбасы, сосиски, пельмени и так далее), много соли, жира и сахара, фастфуд, снеки, сладкие напитки, чрезмерное увлечение алкоголем приводят к раннему старению и развитию болезней.