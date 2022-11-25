Фура протаранила здание кафе во Владимирской области

Во Владимирской области фура въехала в здание кафе на трассе М-7 «Волга». Об этом стало известно в четверг, 24 ноября.

В Сети появилось видео, на котором видно, как фура въехала в здание кафе «Сарай» в Петушках и снесла навес перед входом.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В этот же день грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой на трассе рядом с Набережными Челнами в Татарстане. Два человека получили травмы. По предварительным данным, водитель грузовика MAN совершал разворот в неположенном месте.