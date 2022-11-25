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Песков заявил об отсутствии у Путина планов встретиться с военкорами

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин в данный момент не планирует проводить личные встречи с военными корреспондентами. Об этом заявил 25 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

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«Пока в планах нет», — сказал он.

Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что российский лидер не планирует лично вручать награду военному корреспонденту Семену Пегову.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что указом российского президента журналист Семен Пегов удостоился орденом Мужества. Пегов в Telegram-канале своего проекта WarGonzo прокомментировал известие о награде фразой «Служу России».

Военный корреспондент был ранен под Донецком. Он пострадал от разрыва мины «Лепесток». На месте происшествия члены батальона «Сомали» оказали ему первую медицинскую помощь, после чего он был эвакуирован.

Последняя встреча Владимира Путина с журналистами состоялась в июне на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). При этом, как 17 июня заявил Песков, встречу с главными редакторами СМИ и военными корреспондентами пришлось укоротить из-за DDoS-атак.

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