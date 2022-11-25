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Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода, преимущественно без осадков ожидает жителей Московского региона в пятницу, 25 ноября. Также на дорогах возможна гололедица — соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –7 до –5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –9.

В Московской области ожидается от –8 до –3 градусов в дневное время суток и до 12 градусов мороза — в ночное.

Днем прогнозируется восточный и северо-восточный ветер со скоростью 3–8 м/с, ночью — северо-восточный ветер, его скорость составит 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 756–758 мм ртутного столба.

Ранее, 24 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что неблагоприятные погодные условия ожидаются в Москве и области до пятницы включительно. По его словам, в пятницу ожидается зимняя погода, температурный фон будет на 3–3,5 градуса ниже нормы.

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