Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 ноября
Облачная погода, преимущественно без осадков ожидает жителей Московского региона в пятницу, 25 ноября. Также на дорогах возможна гололедица — соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –7 до –5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –9.
В Московской области ожидается от –8 до –3 градусов в дневное время суток и до 12 градусов мороза — в ночное.
Днем прогнозируется восточный и северо-восточный ветер со скоростью 3–8 м/с, ночью — северо-восточный ветер, его скорость составит 5–10 м/c.
Атмосферное давление составит 756–758 мм ртутного столба.
Ранее, 24 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что неблагоприятные погодные условия ожидаются в Москве и области до пятницы включительно. По его словам, в пятницу ожидается зимняя погода, температурный фон будет на 3–3,5 градуса ниже нормы.